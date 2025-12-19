На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил о прослушке телефонов его окружения

Лукашенко: РФ предупредила о слежке за телефонами моего окружения со стороны США
close
Николай Петров/«БелТА»/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона предупредила его о слежке за телефонами его окружения со стороны США. Об этом сообщает агентство БелТА.

До этого Лукашенко заявил о том, что ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Глава государства опроверг информацию, что оружие разместили в районе Слуцка. Лукашенко подчеркнул, что не хочет говорить, где был размещен «Орешник», однако данные о размещении, которые поступили в инфополе, являются «полной брехней».

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца текущего года, а первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», уже приступил к дежурству. В чем уникальность этого оружия и при чем тут разговоры о военном столкновении с Европой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Лукашенко назвал самое сильное оружие Трампа.

