Путин заявил, что истощение резервов ВСУ должно привести к завершению конфликта

Исчерпание резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно побудить Киев прекратить конфликт в стране мирными средствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Стратегических резервов у ВСУ практически не остается. Киев понес очень серьезные потери в результате эффективных действий ВСУ России», — отметил глава государства.

Также он отметил, что до конца текущего года Вооруженные силы (ВС) России ожидают новые успехи.

«Вот уверен просто, уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

