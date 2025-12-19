Путин высказался о выполнении социальных обязательств перед россиянами

Путин: соцобязательства перед населением будут выполняться в полном объеме

Социальные обязательства перед населением России будут выполняться в полном объеме. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов», — сказал он.

Кроме того, глава российского государства добавил, что РФ удается достигать целей технологического развития и «безусловно обеспечить потребности вооруженных сил».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Новость дополняется.