Путин рассказал о росте производства промышленности и сельхозпродукции

Путин: промышленное производство в России в 2025 году выросло на 1%

Промышленное производство в России в текущем году выросло на 1%. Об этом в ходе прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.

«Промышленное производство выросло на 1%, а вот обрабатывающая промышленность — на 3,1%», — сказал он.

Тем временем, добавил глава российского государства, производство сельскохозяйственной продукции в 2025 году увеличилось на 3,3%.

«Производство сельхозпродукции продукции выросло на 3,3%», — подчеркнул президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

