Лидеры Евросоюза не смогли легализовать изъятие российских активов в пользу Киева. Это стало публичным позором для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился глава комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий.

«Саммит ЕС стал крупнейшим провалом евротройки и брюссельских бюрократов из «партии войны». Лидеры ЕС не смогли легализовать воровство российских активов в пользу коррумпированной хунты [президента Украины Владимира] Зеленского и выделяют 90 млрд евро из бюджета Евросоюза на финансирование продолжения украинского конфликта. И это, по сути, публичный позор фон дер Ляйен. Однако говорить о сокрушительном разгроме евроястребов не приходится. ЗВР ЦБ РФ остаются заблокированными на территории Евросоюза, борьба за их возвращение еще предстоит», — отметил Слуцкий.

Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Украина будет возвращать их только после завершения конфликта с Россией и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов.