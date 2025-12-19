На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин предупредил ЕС о последствиях изъятия российских активов

Путин назвал попытки изъятия российских активов в Евросоюзе грабежом
true
true
true

Президент Владимир Путин назвал попытки изъятия российских активов в Евросоюзе грабежом. Об этом он заявил во время прямой линии.

Глава государства уточнил формулировку, использованную журналистом Павлом Зарубиным, отметив, что речь идет не о краже, а именно о грабеже.

«Кража — это скрытое хищение, а это — грабеж», — объяснил он.

По словам Путина, именно поэтому принятие подобных решений дается непросто, в том числе из-за возможных тяжелых последствий для тех, кто пытается их реализовать.

Президент подчеркнул, что такие действия станут не просто ударом по имиджу, но и подрывом доверия к еврозоне, поскольку свои золотовалютные резервы там хранят многие государства, а не только Россия. Он добавил, что у ряда стран уже возникают сомнения и опасения относительно сохранности активов в Европе.

Путин также заявил, что подобная практика может привести к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы, поскольку изъятие активов может быть тиражировано под различными предлогами. По его словам, как бы ни были осуществлены такие шаги, в дальнейшем средства все равно придется возвращать. Президент отметил, что Россия будет защищать свои интересы, в том числе в судах, и намерена искать юрисдикции, независимые от политических решений.

Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Как ожидается, эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами