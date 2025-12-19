Путин предупредил ЕС о последствиях изъятия российских активов

Президент Владимир Путин назвал попытки изъятия российских активов в Евросоюзе грабежом. Об этом он заявил во время прямой линии.

Глава государства уточнил формулировку, использованную журналистом Павлом Зарубиным, отметив, что речь идет не о краже, а именно о грабеже.

«Кража — это скрытое хищение, а это — грабеж», — объяснил он.

По словам Путина, именно поэтому принятие подобных решений дается непросто, в том числе из-за возможных тяжелых последствий для тех, кто пытается их реализовать.

Президент подчеркнул, что такие действия станут не просто ударом по имиджу, но и подрывом доверия к еврозоне, поскольку свои золотовалютные резервы там хранят многие государства, а не только Россия. Он добавил, что у ряда стран уже возникают сомнения и опасения относительно сохранности активов в Европе.

Путин также заявил, что подобная практика может привести к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы, поскольку изъятие активов может быть тиражировано под различными предлогами. По его словам, как бы ни были осуществлены такие шаги, в дальнейшем средства все равно придется возвращать. Президент отметил, что Россия будет защищать свои интересы, в том числе в судах, и намерена искать юрисдикции, независимые от политических решений.

Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Как ожидается, эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов.