На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Накопились под носом»: Герой России раскрыл детали освобождения Северска в ДНР

Герой России Очир-Горяев: ВС России накопились под носом у противника у Северска
true
true
true

Вооруженные силы России «накопились под носом у противника» во время операции по освобождению Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Герой России, командир штурмовой роты, старший лейтенант Минобороны РФ Наран Очир-Горяев на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, самым сложным было дойти до населенного пункта незаметно из-за открытой местности. Поэтому российские бойцы решили пойти на хитрость.

«Было принято решение двигаться малыми группами, накопиться под носом у противника и начать штурмовые действия», — рассказал Очир-Горяев.

По его словам, во взятии Северска были задействованы 84 человека, которые разделились на 24 группы. При выполнении этой боевой задачи российская армия потеряла четыре бойца, доложил военный Путину.

Офицер отметил, что при отступлении из Северска украинские войска, «подобно нацистам», расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними уходить. Очир-Горяев сообщил, что люди в Северске были рады приходу российских военных, они находились в тяжелом состоянии и были подавлены. На данный момент он оценил обстановку в населенном пункте как стабильную.

9 декабря ВС России завершили освобождение Северска в ДНР. Позже Минобороны РФ опубликовало кадры из города, на которых можно увидеть российских военных, обходящих многоквартирные дома и частные секторы.

17 декабря Владимир Путин наградил военных, участвовавших в освобождении Северска.

Ранее военкор Коц призвал Славянск и Краматорск приготовиться после взятия Северска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами