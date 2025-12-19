На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил работу кабмина при формировании госбюджета

Путин: правительство РФ смогло сбалансировать госбюджет
true
true
true

Правительству РФ удалось сбалансировать государственный бюджет, и его качество сейчас находится на уровне 2021 года. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент страны Владимир Путин.

Он обратил внимание, что кабинет министров провел большую работу.

«Удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны», — сказал российский лидер.

По словам Путина, в настоящее время экономика и финансовая система РФ полностью находятся под контролем правительства и Банка России.

Глава государства проводит большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

26 ноября Совет Федерации РФ одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Ранее эксперт проанализировал бюджет РФ на 2026-2028 годы.

