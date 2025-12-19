Путин пообещал улучшать условия для работы молодых ученых

Россия будет повышать уровень зарплат и обеспечивать жильем молодых ученых. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь у нас целая система все-таки выработана, и она в целом работает. Но самое то главное, что надо создавать социальные условия, надо создавать лабораторную базу, потому что настоящий ученый человек, увлеченный своей работой, для него это может быть важнее, чем все что-либо другое. Тоже важно. Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем, это условия, в которых человек живет. Ну вот все это постепенно будем делать», — сказал глава государства.

По его словам, российские специалисты, уехавшие работать за границу, активно возвращаются на родину. И в этом России помогают западные коллеги, отметил президент.

Путин рассказал, что ученые нередко возвращаются в Россию в том числе из-за переживаний за детей во время жизни за границей.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

