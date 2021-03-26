Почти каждый второй привившийся от коронавируса в Москве старше 60 лет

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что почти каждый второй вакцинировавшийся от коронавируса в Москве старше 60 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Почти половина от всех вакцинированных в Москве – это как раз горожане старше 60 лет. Их доля составляет более 42%», — сказала она.

Ракова отметила, что это хорошая тенденция, однако для формирования коллективного иммунитета и персональной защиты каждого пожилого человека этого недостаточно.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в столице. При этом он добавил, что доля заболеваний коронавирусом выросла среди пожилого населения, в том числе по количеству госпитализаций. Градоначальник сообщил, что от коронавируса в Москве привились около миллиона человек.

За весь период пандемии в Москве зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, более 16 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 937 тысяч человек.