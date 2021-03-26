В Госдуме предложили лечить детей за счет богатых россиян

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный призвал финансировать лечение больных детей за счет богатых россиян. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Должна быть полноценная, нормальная прогрессивная шкала, которая будет собирать не 60 млрд на больных детишек, а которая будет собирать где-то в районе 2 трлн рублей <...> За счет богатых, прежде всего, повторяю, и сверхбогатых», – отметил депутат.

Он добавил, что полученные средства можно будет эффективно направить в отрасли, испытывающие «катастрофическую» нехватку средств.

Кроме того, по мнению Куринного, дополнительные средства для лечения детей также получать благодаря судебным разбирательствам в регионах.