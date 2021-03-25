Германия не подтвердила данные о переговорах с ЕК по «Спутнику V»

В министерстве здравоохранения Германии не подтвердили данные о переговорах с Еврокомиссией по теме возможной закупки российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий вопрос был обращен журналистами к представителю ведомства в рамках брифинга.

«Ничего не могу сказать вам по этому поводу», — отметил он.

Ранее американское издание Politico опубликовало информацию о том, что Германия призывает Еврокомиссию закупить российскую вакцину «Спутник V» на общеевропейском уровне.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что ФРГ может закупить «Спутник V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».