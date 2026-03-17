Биолог предупредил о позднем цветении вербы из-за заморозков

Биолог Рысин: заморозки в Московском регионе могут задержать цветение вербы
Заморозки, которые прогнозируются в Московском регионе, могут приостановить цветение вербы. Об этом рассказал РИА Новости заведующий лабораторией дендрологии главного ботанического сада РАН Сергей Рысин.

«Время расцветания вербы определяется комплексом взаимосвязанных факторов. Ключевым из них выступает температура воздуха: распускание почек начинается при устойчивом превышении температурой отметки ноль градусов. Теплая погода ускоряет процесс, тогда как заморозки приостанавливают или задерживают цветение», — подчеркнул Рысин.

Биолог уточнил, что в каждом конкретном регионе России в качестве вербы на праздник граждане используют ветви тех видов ив, которые произрастают в данной местности, но все деревья цветут в промежутке с марта по май. Как правило, это происходит раньше распускания листьев или одновременно с ним.

До этого сообщалось, что Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) в этом году празднуется 5 апреля. В этот день постящимся полагается горячая пища с растительным маслом, также разрешается рыба.

Ранее сообщалось, что в Москву возвращаются ночные заморозки.

 
