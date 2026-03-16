Незавершенное дело. Лариса Долина требует с мошенников 176 млн рублей

Лариса Долина подала в суд на пособников мошенников: она требует взыскать с них 176 млн. При этом двое из фигурантов по предыдущему решению уже должны певице 18,5 млн. Сама Долина снова активно дает концерты. Она пока живет в съемной квартире, но уже скоро ей могут подарить новое жилье.

Певица Лариса Долина подала в суд иск против пособников мошенников, замешанных в афере с ее квартирой, в котором требует взыскать с них 176,1 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.

«В Балашихинский городской суд поступило исковое заявление от представителя Долиной Л.А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей преступлением (ч. 4 ст. 159), в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А.Н., Леонтьева Д.М., Каменецкого А.И. и Основы А.Д.», — рассказали в пресс-службе.

В суде напомнили, что, согласно приговору, которым эти четыре человека были признаны виновными в мошенничестве, Долина имеет право требовать от них компенсацию вреда .

При этом двое из этих четырех человек уже должны певице деньги — они были среди тех девятерых дропперов (сообщников мошенников, которые помогают им выводить похищенные средства), которых 31 декабря 2025 года суд Йошкар-Олы обязал выплатить ей 49 млн рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение. Так, Дмитрий Леонтьев должен передать артистке 5 млн рублей, а Андрей Основа — 13,5 млн.

Как следует из материалов дела, Основа нашел в интернете «подработку», в рамках которой за 20 тысяч рублей оформил банковскую карту и отдал ее преступникам. Когда же Долина перечислила на нее 4,5 млн рублей, он по заданию кураторов снял с карты 2,75 млн. Артур Каменецкий тоже передал злоумышленникам данные карты и помог вывести перечисленные Долиной средства. Ранее судимый Леонтьев покупал для мошенников сим-карты и также обналичил и отдал аферистам часть денег певицы. А Анжела Цырульникова выступила в роли курьера, несколько раз забирая наличные у артистки и передавая их организаторам схемы. Таким образом, похищенных у Долиной денег у осужденных нет .

Жизнь Долиной налаживается

После того как скандал вокруг квартиры Долиной утих, певица снова оказалась востребована на корпоративах, рассказал «Газете.Ru» продюсер Сергей Дворцов. По его словам, хотя артистке и пришлось снизить гонорар, она по-прежнему получает много предложений о сотрудничестве.

«У нее все достаточно хорошо. Она ездит, зарабатывает. Гонорар за корпоративы у нее от 3,5 млн рублей и выше. Насколько я знаю, она вообще снизила гонорар буквально в два раза. Мое предположение, что большие залы она начнет собирать не раньше чем через год, если как-то вскоре реабилитируется перед народом и выстрелит по-новому. Думаю, что у нее все решится и будет новый виток развития в карьере», — сказал Дворцов.

Однако, по его информации, часть клиентов Долиной все-таки пока не хотят работать с ней из-за «осадка» от скандала.

«Да, сейчас 50% заказчиков смотрят на Ларису Александровну, как и смотрели, востребовано, а другие ее, конечно, игнорируют, стали реже приглашать. Заказчики пока опасаются сотрудничества с ней, потому что за ней еще идет шлейф и никто не хочет особо как-то связываться», — добавил продюсер.

В то же время, по данным РИА Новости, число запланированных концертов Долиной выросло в три раза. Если к началу 2026 года она собиралась выступить в первом полугодии всего семь раз, то уже к концу января в ее графике на этот период стоял 21 концерт.

Что же касается жилья, то сама Долина 1 февраля рассказала агентству, что снимает квартиру, поскольку ей не хватает денег на покупку новой.

«Аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду», — сказала певица.