Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

У блогера Лерчек обнаружили метастазы в костях черепа

РИА Новости: МРТ выявила у блогера Лерчек метастазы в костях черепа
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) обнаружила у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) метастазы в костях черепа. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

В них указывается, что 14 марта Чекалина перестала видеть правым глазом, в связи с чем было выполнено МРТ головного мозга с контрастным усилением. Обследование выявило опухоль твердой мозговой оболочки и метастатическое поражение костей свода черепа.

16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной из-за ее болезни. Вместо домашнего ареста суд избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее адвокат оценил вероятность закрытия дела Лерчек из-за болезни.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
