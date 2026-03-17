У блогера Лерчек обнаружили метастазы в костях черепа

Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) обнаружила у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) метастазы в костях черепа. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

В них указывается, что 14 марта Чекалина перестала видеть правым глазом, в связи с чем было выполнено МРТ головного мозга с контрастным усилением. Обследование выявило опухоль твердой мозговой оболочки и метастатическое поражение костей свода черепа.

16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной из-за ее болезни. Вместо домашнего ареста суд избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее адвокат оценил вероятность закрытия дела Лерчек из-за болезни.