Названы регионы, где клещей будет больше всего в 2026 году

Клещей будет не больше, чем в прошлом году, но и не меньше, заявили эксперты

С наступлением теплых дней ежегодно встает проблема распространения инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей. По-прежнему основными переносчиками инфекций остаются иксодовые клещи. Сейчас информации о появлении в этом сезоне каких-либо новых видов клещей или болезней, связанных с ними, нет, рассказала «Газете.Ru» Марина Бережная, руководитель отделения скорой и неотложной помощи Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук.

«Очень снежная зима и уже теплая погода в средней полосе России создают благоприятные условия для активизации клещей. Безусловно, в регионах, где весна наступает раньше, риски укусов клещей существуют уже сейчас. Официальная статистика при этом не демонстрирует роста количества обращений в сравнении с таким же периодом прошлого года», — отметила эксперт.

Кроме того, достаточно высокий уровень осведомленности населения в данном вопросе, в том числе в вопросах профилактики, позволяет рассчитывать на привычный рост обращений с укусами клещей в сезон их активности.

«В эндемичных по клещевому энцефалиту регионах и областях риски инфицирования при укусах клещей заметно возрастают. Именно поэтому мы рекомендуем позаботиться о себе и близких проведением вакцинации от клещевого энцефалита. Клещевой энцефалит имеет тяжелое течение, поражает центральную нервную систему, может привести к менингиту, вплоть до развития энцефалита, к возникновению острых и вялых параличей», — предупредила она.

Схемы вакцинации предназначены как для плановой подготовки, так и для случаев, когда поездка в эндемичный район должна состояться уже через несколько недель.

При плановой вакцинации первую прививку лучше сделать осенью-зимой. Второе введение вакцины можно делать в диапазоне от 1 до 7 месяцев. При экстренной вакцинации интервал между двумя прививками составляет 1 месяц. После введения второй дозы вакцины въезжать в эндемичные районы можно через 14 дней.

В первом и втором случаях через год проводится ревакцинация.

«Ежегодно отмечается распространенность зараженных клещей в регионах традиционных туристических направлений: на Алтае, в Сибири, на Камчатке. Многие области центральной части России, в том числе отдельные районы Московской области, также признаются эндемичными по клещевому энцефалиту. Наступающий сезон не станет исключением», — считает Бережная.

Помимо клещевого энцефалита, клещи способны переносить другие инфекционные заболевания, и эндемичность распространения этих болезней не определена: они могут встречаться повсеместно. По этой причине правила поведения укушенного и тактика действий врача остаются неизменными: клещ должен быть максимально быстро и правильно извлечен (и лучше, чтобы клеща извлек специалист), пациент — направлен на лабораторное обследование (в первые двое суток после укуса), а в случае укуса в эндемичных районах и отсутствия вакцинации — проведена экстренная профилактика энцефалита и других инфекционных заболеваний.

Как дополнительно сообщила «Газете.Ru» управляющий директор «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева, традиционно под угрозой остается Сибирь.

«Что касается других регионов, ожидаем много обращений в Костроме (много снега) и близлежащих к ней областей. На юге страны также увеличилось число обращений, но там распространены бактериальные инфекции, энцефалит практически никогда не выявляют (это подтверждает в том числе наша статистика программы страхования от укуса клеща). Мы прогнозируем среднестатистический год (~500 тыс. обратившихся по стране), с ростом количества укусов в некоторых регионах. Многое зависит от того, какая будет весна», — заявила она.

