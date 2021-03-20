Молдавия и Россия ведут переговоры по поставкам «Спутника V»
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ведет переговоры с посольством России в Кишиневе по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс».
«Мы считаем, что возможность выбора из нескольких типов вакцин — это хорошо. Обсуждается вопрос о поставках вакцины в апреле», — сказала Санду.
По ее словам, со стороны Кишинева «нет никаких препятствий». Президент заявила, что речь идет о человеческих жизнях, поэтому необходимо ускорить вакцинацию.
Санду отметила, что Молдавия также получила вакцину через COVAX, кроме того препарат пожертвовала Румыния. К настоящему моменту в стране есть 55 тысяч доз вакцины, к концу месяца их число будет увеличено до 100 тысяч.
В Молдавии коронавирусом заразились 214 203, скончался 4 531 человек. Вакцинация началась 2 марта.
Ранее шведские компании выразили желание и готовность производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».