Молдавия и Россия ведут переговоры по поставкам «Спутника V»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ведет переговоры с посольством России в Кишиневе по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы считаем, что возможность выбора из нескольких типов вакцин — это хорошо. Обсуждается вопрос о поставках вакцины в апреле», — сказала Санду.

По ее словам, со стороны Кишинева «нет никаких препятствий». Президент заявила, что речь идет о человеческих жизнях, поэтому необходимо ускорить вакцинацию.

Санду отметила, что Молдавия также получила вакцину через COVAX, кроме того препарат пожертвовала Румыния. К настоящему моменту в стране есть 55 тысяч доз вакцины, к концу месяца их число будет увеличено до 100 тысяч.

В Молдавии коронавирусом заразились 214 203, скончался 4 531 человек. Вакцинация началась 2 марта.

Ранее шведские компании выразили желание и готовность производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».