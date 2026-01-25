Тарасова высказалась о недопуске россиян на церемонию открытия Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в интервью порталу Metaratings.ru, что считает дискриминацией недопуск российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, к церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане.

«Отсутствие российских спортсменов на открытии Игр можно назвать дискриминацией. Если мы там участвуем, почему допущенные спортсмены не должны быть на церемонии?» — сказала Тарасова.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока приглашение на участие в Олимпиаде получили девять российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Все они выступят в нейтральном статусе.

24 января в пресс-службе МОК сообщили, что российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр – 2026.

Ранее МОК утвердил меры безопасности на Олимпиаде-2026.