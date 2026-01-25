В МИД РФ оценили продвижение диалога с США по раздражителям

Рябков: в диалоге России и США по раздражителям пока есть пробуксовка

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что диалог РФ и США по раздражителям пока пробуксовывает.

«Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что в данном случае говоит исключительно о той тематике, которая в диалоге Москвы с Вашингтоном обозначается как раздражители.

23 декабря дипломат сообщил, что представители России и США провели очередную встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в отношениях двух стран. По его словам, стороны имели возможность затронуть всю повестку дня на достаточно серьезном, профессиональном, глубоком уровне.

В ноябре Рябков сообщал, что контакты России и США по «раздражителям» носят регулярный характер.

В начале декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит перспективу реставрации отношений РФ и США.

Ранее Лавров заявил, что диалог России и США по двусторонним раздражителям идет, но не быстро.