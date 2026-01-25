Размер шрифта
Экспорт российской водки в Грузию достиг исторического максимума

Экспорт водки и пива из России в Грузию вырос до исторического максимума
Владимир Астапкович/РИА Новости

Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года достигли рекордного уровня в 6,6 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные грузинской таможенной службы, передает РИА Новости.

Экспорт российского пива в Грузию также показал максимальные значения, составив 2,7 млн долларов. Несмотря на небольшое сокращение физических объемов, стоимостной объем поставок водки вырос на треть благодаря росту цен.

«Россия удерживает лидирующие позиции на грузинском рынке водки: на неё приходится треть всего импорта этого напитка», — отмечается в данных.

Другими крупными поставщиками водки в Грузию остаются Украина, Белоруссия и ряд европейских стран. Параллельно Грузия нарастила экспорт пива в Россию, который за год вырос вдвое, достигнув 1 млн долларов.

До этого сообщалось, что Россия в октябре ввезла 6,5 тысячи тонн вина из Грузии, что считается максимумом с апреля 2024 года. Стоимость импорта тоже ощутимо выросла и достигла $19 млн вместо $16,9 млн, которые были заплачены месяцем ранее.

Ранее президент Азербайджана рассказал о транзите грузов из Армении в Россию. 

