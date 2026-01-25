Российские студенты перестали «сидеть на шее» у родителей

Современный российский студент — это уже не «вечно голодный» романтик, а начинающий финансовый стратег, который балансирует между скромными доходами и взрослыми амбициями. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Если еще десять лет назад студенчество ассоциировалось преимущественно с зависимостью от родителей, то сейчас аналитики фиксируют формирование тренда на раннюю финансовую самостоятельность. Данные опроса показывают, что только 11% респондентов полагаются на помощь старших как на основной источник средств. Для большинства (34%) фундаментом бюджета стала полноценная работа, еще 11% совмещают учебу с подработкой, а 9% зарабатывают на фрилансе. Причины такой трансформации понятны: рынок труда адаптировался под запросы молодежи, а удаленный формат работы снял барьер между учебой и заработком.

Самый неожиданный тренд — рост «креативной экономики» среди студентов. 14% учащихся живут на доходы от ведения блогов. Это существенно превышает долю тех, кто живет только на стипендию (всего 4%), и сопоставимо с количеством тех, кто живет за счет партнера (16%).

Однако уровень жизни пока остается скромным. Опрос показал, что медианный студенческий бюджет колеблется в диапазоне от 11 до 15 тысяч рублей — так ответили 28% респондентов. Еще 12% укладываются в сумму до 10 тысяч. Лишь каждый десятый может похвастаться бюджетом свыше 100 тысяч рублей.

Анализ расходных статей выявил иерархию приоритетов. Львиная доля бюджета (68%) уходит на еду, почти половина опрошенных (45%) тратит существенные суммы на аренду жилья и ЖКХ, а 41% — на транспорт. Еще 14% ответили, что их основные траты приходятся на образование — учебные материалы и курсы. Остальные респонденты называли расходы на рестораны, бьюти-процедуры и хобби.

Тем не менее психологический комфорт остается важным фактором. Данные опроса показывают, что даже в условиях экономии студенты не готовы отказываться от «маленьких радостей». Для 20% респондентов покупка вкусного кофе или обед в кафе становятся главным источником удовольствия, а 23% радуют себя хобби и новой одеждой.

Это подтверждает и статистика внезапных расходов: чаще всего (34%) выбиваться из бюджета приходится из-за спонтанной покупки одежды или обуви. На втором месте — вынужденный ремонт техники (25%), что логично для поколения зумеров, чья учеба и работа завязаны на гаджетах. Еще 18% могут выйти за рамки бюджета из-за оплаты лекарств и медицинских услуг, 11% — спонтанно потратиться на такси, 2% — на сбор денег в коллективе.

Когда денег становится впритык, в ход идут разные методы. По 14% опрошенных экономят на транспорте, одежде и обуви, а 12% — на развлечениях. В то же время 18% предпочитают не снижать качество жизни и перехватывают деньги у друзей или родителей.

При этом студенты отмечают, что уложиться в лимит им помогают стратегия обдуманных покупок, а также умение анализировать и оптимизировать расходы: например, покупать продукты большими упаковками и готовить еду самостоятельно.

Аналитики обращают внимание на растущую осознанность в обращении с деньгами. Студенты все чаще рассматривают финансы не как средство потребления, а как ресурс для достижения целей.

«Показательно, как молодёжь распоряжается денежными подарками. Данные опроса говорят о том, что почти 40% студентов не тратят полученные средства на сиюминутные развлечения, а откладывают их на крупную мечту. Это классический признак ответственного финансового планирования. Студенты учатся анализировать расходы, отказываются от спонтанных доставок еды в пользу самостоятельной готовки и ищут возможности для дополнительного заработка, а не просто пассивно сокращают траты», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Еще 25% респондентов готовы на полученные в подарок деньги купить то, что давно хотелось, а 11% вложились бы в образование.

Жилищная ситуация остается фактором, сдерживающим расходы. Большинство (31%) продолжают жить с родителями, что позволяет им перераспределять средства на другие нужды, а у 27% уже есть собственная квартира. При этом 21% снимают жилье, и только 18% живут в общежитиях.

Также аналитики выделяют тренд на прагматичность: среди тех, кто пока не работает, четверть планирует выйти на рынок труда уже в этом году. Мотивация проста — желание независимости и реализации крупных материальных целей, на которые они уже начали копить.

