The Times узнала о согласии России с позицией США по территориям

Times: России пришлось соглашаться с США в территориальных вопросах по Украине
UAE Government/Reuters

Российской делегации на переговорах в Абу-Даби пришлось согласиться с позицией США по территориальным вопросам, отказавшись от первоначальных требований об уступках. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на неназванного российского дипломата.

По информации издания, это произошло по итогам первого дня трехсторонних консультаций с участием Украины.

«Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами», — приводит издание слова собеседника.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта. По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что делегации России, Украины и США пообедали вместе после переговоров в Абу-Даби. 

