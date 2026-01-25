В МИД РФ прокомментировали планы Лондона и Парижа по войскам на Украине

Дипломат Полищук: войска Франции и Британии на Украине не принесут мира

Планы Великобритании и Франции создать «многонациональные силы» на Украине не принесут мира и создадут прямую угрозу безопасности. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Дипломат прокомментировал письменные обязательства двух стран о возможном размещении своих военных на Украине.

«Такие «силы» не принесут мира и не гарантируют безопасности. Наоборот, они подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы», — заявил Полищук.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским и представители американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По итогам встречи Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном подписали декларацию о развертывании на Украине многонациональных сил после завершения конфликта.

По данным газеты The Times, в рамках этого соглашения Британия и Франция планируют отправить на Украину до 15 тысяч военных в случае достижения мирного договора с РФ. По информации журналистов, это значительно меньше, чем предполагалось изначально.

Ранее на Украине расхотели видеть европейские войска в стране.