Армия

«Города содрогнулись от взрывов»: больше миллиона украинцев остались без света после удара ВС РФ

Кулеба сообщил, что в Киеве и Чернигове остались без света более 1,2 млн человек 
Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины и поразили завод по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По неподтвержденной информации, ВС России задействовали сверхзвуковые ракеты Х-22, которые не применялись в зоне СВО с лета 2022 года. В результате удара в Киеве и Харькове произошел блэкаут — без электричества остались более 1,2 млн человек. Руководитель украинской энергокомпании ДТЭК утверждает, что страна близка к гуманитарной катастрофе.

Вооруженные силы России в ночь на 24 января нанесли массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также по заводу, производящему БПЛА дальнего действия, сообщило Минобороны РФ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнуло ведомство.

Минобороны уточнило, что удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ. ВС России применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники, добавило ведомство.

По неподтвержденной информации, российские войска задействовали сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, которыми не атаковали Украину с лета 2022 года, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», пишет Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, под удар попали, в частности, киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и, вероятно, электроподстанция 750 кВ в Белой Церкви, которая соединяет украинскую столицу с АЭС.

ВС России в ходе ночной атаки выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов, утверждает президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Целями российской армии стали Киев, а также Киевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области, подчеркнул он. Кроме того, Зеленский призвал западных партнеров не медлить с поставками систем противовоздушной обороны.

На массированный удар по украинской энергетике также отреагировал и глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Два крупнейших города, Киев и Харьков, содрогнулись от громких взрывов. Были использованы десятки баллистических ракет и ракет воздушного базирования, а также сотни беспилотных летательных аппаратов», — написал он в социальной сети Х.

На Украине действует режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. МВД страны уже рекомендовало населению подготовить базовый запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов. В некоторых городах Украины происходят протесты из-за недовольства жителей длительным отсутствием света и тепла в домах.

Последствия атаки ВС России

В Киеве после ночной атаки без электричества остались более 800 тысяч абонентов, а в Чернигове — свыше 400 тысяч, сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. При этом энергокомпания ДТЭК утверждает, что в украинской столице от электроснабжения отрезаны всего 88 тысяч домохозяйств.

Кроме того, в Киеве в результате повреждения критической инфраструктуры без теплоснабжения остались почти 6000 домов, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Большинство из них — те, которые уже дважды были подключены или пытались подключиться к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января. Также есть проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Кличко в очередной раз призвал жителей Киева покинуть город. По его словам, «ситуация крайне сложная». Однако руководитель ДТЭК Максим Тимченко в беседе с Reuters дал более негативную оценку.

«Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3–4 часа, затем перерыв на 10–15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», — сказал он.

По словам Тимченко, Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США, поскольку атаки вынудили газовые, угольные и гидроэлектростанции работать ниже своих мощностей. ДТЭК потеряла 60–70% своих генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов, добавил глава компании.

Сейчас в Киеве и Киевской области действуют графики аварийных отключений, сообщило министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале. Ведомство утверждает, что возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме страны.
 
