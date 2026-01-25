Размер шрифта
Фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за скандала с Зеленским

BZ: ЕС может изменить курс в отношении Украины из-за скандала с Зеленским
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за личного покрывательства коррупционного скандала с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

«Пока ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи Украине, на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала», — говорится в сообщении.

Основной претензией к главе ЕК является личная защита президента Украины.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее в Госдуме раскрыли рычаг давления Трампа на Зеленского и Евросоюз.

