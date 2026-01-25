Максимальное пособие по безработице в России вырастет с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года максимальное пособие по безработице в России увеличится до 15 886 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Выплата будет проиндексирована на 5,6% в рамках ежегодного пересмотра социальных пособий.

«С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6 процента и составит 15 886 рублей в месяц», — рассказали в министерстве.

В России с 1 февраля проиндексируют соцвыплаты и страховые пособия на 5,6%. Это отразится на большинстве получателей различных федеральных мер поддержки. В частности, материнский капитал при рождении первого ребенка увеличится почти до 729 тысяч рублей. После появления второго ребенка семья получит дополнительную сумму порядка 234 тысяч рублей.

Кроме того, будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 февраля вырастет размер выплаты из-за травмы на производстве.