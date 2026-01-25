Размер шрифта
Политика

В МИД России объяснили, что будет означать размещение западных войск на Украине

Полищук: размещение на Украине западных войск будет воспринято как интервенция
Keystone Press Agency/Global Look Press

Размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция. Об этом заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Все западные военные объекты, развернутые на Украине, будут рассматриваться в качестве законных военных целей Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе уже существует подписанное соглашение, предусматривающее возможность отправки войск на территорию Украины.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским и представители американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По итогам встречи Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном подписали декларацию о развертывании на Украине многонациональных сил после завершения конфликта.

Ранее на Украине расхотели видеть европейские войска в стране.

