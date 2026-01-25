СМИ: Киев отверг требование России по выводу ВСУ из Донбасса

«РБК-Украина»: Киев на переговорах отверг ключевое требование России по Донбассу

Украинская сторона на трехсторонней встрече в Абу-Даби отвергла требование России о выводе войск из Донбасса. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

По данным издания, в политической части переговоров прорыва не произошло, однако стороны достигли значительного прогресса в обсуждении военных аспектов возможного урегулирования.

«Стороны обсуждали: возможное разведение сил; механизмы мониторинга прекращения боевых действий; создание центра контроля и координации режима тишины», — говорится в материале.

24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами на встрече рассматривались «буферные зоны» и «различные механизмы контроля».

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны многое успели обсудить, и назвал переговоры конструктивными. На встрече поднимался вопрос возможных параметров завершения конфликта. По словам президента Украины, третий раунд может состояться на следующей неделе.

