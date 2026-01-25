Эксперт раскрыл планы США на Гренландию

США намерены развернуть в Гренландии базу материально-технического сопровождения атомного подводного флота. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Александр Степанов.

«Они там будут разворачивать новую военную инфраструктуру. Им необходимо сделать базу материально-технического сопровождения атомного подводного флота», — сказал он.

США должны обеспечить милитаризацию арктического направления, Гренландия для них — приоритетный плацдарм, уверен Степанов.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Post., что Вашингтон добьется от Гренландии всего, что требуется, по итогам ведущихся переговоров.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Ранее на Западе рассказали, что Россия и Китай не представляют угрозы интересам США в Гренландии.