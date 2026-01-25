Россиян призвали отказаться от привычки сидеть нога на ногу

Кроме субъективного комфорта в позе нога на ногу нет ничего полезного. Чем опасна привычка сидеть со скрещенными ногами, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Агаева.

Например, по словам врача, скрещенные ноги создают дополнительное давление на колени и тазобедренные суставы, что повышает риск развития заболеваний суставов. Также поза нога на ногу способна оказывать избыточное давление на позвоночник, что повышает риск возникновения болей в спине и ухудшения осанки. Помимо этого, возможно повышение артериального давления.

«Длительное сидение в позе нога на ногу увеличивает риск развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей у пациентов с варикозом. Также это касается людей, имеющих предрасполагающие факторы риска, например, курение, ожирение или малоподвижный образ жизни», — сказала врач.

Для профилактики подобных проблем рекомендовано придерживаться следующих принципов. Независимо от того, где сидит человек, например, на диване или стуле, нужно стараться, чтобы спина была прямой, а плечи расслабленными и опущенными. Также не следует скрещивать ноги.

«Работая за компьютером, важно, чтобы спина плотно соприкасалась со спинкой кресла, а рабочая поверхность стола находилась на уровне согнутых в локтях рук. Ступни должны ровно и устойчиво располагаться на полу, а колени быть согнутыми под углом около 100 градусов. Если конструкция стула не позволяет правильно поставить ноги на пол, необходимо использовать специальную подставку для ног», — отметила Агаева.

Следует помнить, что даже при соблюдении данных принципов нужно избегать длительного сидения. Необходимо каждые 30–60 минут делать перерывы по 2-5 минут, чтобы пройтись или выполнить легкую разминку, резюмировала врач.

