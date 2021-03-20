На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2
Катерина Медведева
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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает главное метеорологического агентство страны.
Подземные толчки были зафиксированы вблизи префектуры Мияги в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.
Объявлено предупреждение о возможности образования цунами. Волны в районе Мияги могут достигать одного метра.
Ранее в Японии землетрясение произошло в самом густонаселенном районе страны.
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