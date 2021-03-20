На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает главное метеорологического агентство страны.

Подземные толчки были зафиксированы вблизи префектуры Мияги в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.

Объявлено предупреждение о возможности образования цунами. Волны в районе Мияги могут достигать одного метра.

Ранее в Японии землетрясение произошло в самом густонаселенном районе страны.