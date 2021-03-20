Кабмин разрешил въезд иностранным студентам в Россию

Российский кабмин разрешил иностранным студентам из стран с низким распространением COVID-19 вернуться к очному обучению в РФ. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на копию утвержденного распоряжения.

Минобрнауки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Российские власти будут определять, могут ли студенты того или иного государства вернуться в вузы, используя специальный алгоритм. Список таких стран будет регулярно обновляться Роспотребнадзором.

Студенты должны будут уведомить свое учебное заведение о желании вернуться за десять дней до планируемой даты приезда. Они будут обязаны сделать сдать ПЦР-тесты

на коронавирус за три дня до прибытия в Россию. Кроме того, учащимся придется проходить повторное тестирование в России и до его результатов находиться на самоизоляции.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 122 млн случаев COVID-19, свыше 69 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов скончались. В России выявили более 4,4 млн человек с коронавирусом. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».