Для расстрелявшего коллег в метро Москвы полицейского запрашивают 22 года колонии

Гособвинение попросило суд приговорить к 22 годам колонии строгого режима бывшего полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд, где идет процесс по этому делу.

«В ходе обсуждения последствий вердикта прокурор потребовал назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказали в суде.

11 февраля присяжные признали виновным подсудимого в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов и оправдали его по двум статьям о получении взяток. Пожизненный срок Смирнову вменить невозможно, так как присяжные сочли, что он заслуживает снисхождения.

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам отдела собственной безопасности, когда его пытались задержать за получение взятки.