Роспотребнадзор: российские вакцины от коронавируса эффективны против штамма из ЮАР

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против южноафриканского штамма коронавируса.

«На самом деле исследования такие в РФ уже проведены, и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов», — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Роспотребнадзор заявил об обнаружении южноафриканского штамма коронавируса в России и еще 17 мутаций. Коронавирус из ЮАР считается более заразным, чем его оригинальный предшественник.