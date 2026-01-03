В Чехии оппозиционные партии начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов парламента, чтобы сместить с поста спикера лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры из-за его резких высказывании в адрес Украины в новогоднем обращении к согражданам 1 января. Об этом сообщает агентство ЧТК.

«Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры», — говорится в сообщении.

Окамура в новогоднем обращении высказался против траты средств чешских налогоплательщиков на финансирование конфликта на Украине и выразил надежду на более прагматичную политику нового правительства страны. Окамура отметил, что нельзя за деньги чешских пенсионеров, инвалидов и семей с детьми «покупать оружие» и направлять его на поддержку «совершенно бессмысленного конфликта». По его словам, «абсурдно» помогать другим странам и давать им деньги «сверх нормы», когда Чехия «явно не может позаботиться даже о собственных людях».

Ранее сообщалось, что Чехия поставила ВСУ 1 млн артиллерийских снарядов.