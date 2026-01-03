Россияне смогут обменять истекшие водительские права

Российские водители с 3 января могут заменить истекшие водительские удостоверения, автоматическое продление которых прекратилось 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время водителям рекомендуют заранее уточнять режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений, поскольку график в разных регионах может различаться.

Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) ГАИ, отвечающие за регистрацию автомобилей, прием экзаменов и выдачу или замену водительских удостоверений, в новогодние праздники работают по индивидуальному графику, установленному в каждом регионе.

В московской ГАИ сообщили, что столичные МРЭО будут принимать посетителей 3, 9 и 10 января 2026 года с 09:00 мск до 17:00 мск, с обеденным перерывом с 13:00 мск до 14:00 мск. Замена прав также возможна через отделения МФЦ, которые работают по собственному расписанию. В Подмосковье регистрационно-экзаменационные подразделения будут открыты для посетителей в те же даты с 09:00 мск до 18:00 мск без перерыва.

В ноябре в МВД рассказали, что за истекшее водительское удостоверение в России не оштрафуют, если человек после этого не управлял автомобилем.

Ранее депутаты предложили лишать водительских прав за антидепрессанты.