В РФ разработали вакцину от меланомы с высокой эффективностью

Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что эффективность новой отечественной вакцины от меланомы достигает 90%.

По его словам, в настоящее время проведены доклинические исследования на животных.

«Эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%», — поделился Гинцбург.

Он уточнил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.

9 декабря министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о скором начале применения инновационной вакцины для лечения меланомы.

В июне 2025 года Гинцбург сообщал «Газете.Ru», что первыми получателями российской мРНК-вакцины против рака станут пациенты, страдающие меланомой. По словам Гинцбурга, в случае успешного применения методики при лечении меланомы и других опухолей с высоким уровнем мутаций, перед онкологами встанет задача адаптировать ее для терапии других типов рака.

Ранее Мишустин сообщил об успехах в области разработки лекарства от рака крови.