Вакцинацию против коронавируса могут включить в национальный календарь

Правительство России планирует внести на рассмотрение Государственной думы законопроект о включении в национальный календарь вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник, 16 марта, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам главы Минздрава, в Нижнюю палату парламента также в ближайшее время будет внесен законопроект по вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических клеток.

Ранее Мурашко сообщил, что в РФ зарегистрирована тест-система для выявления «британского штамма» COVID-19.