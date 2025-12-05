На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина готовится продолжить воевать без помощи США

Sky News: украинские военные готовятся воевать полностью без помощи США
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские военные готовятся к ведению боевых действий в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Однако, поскольку Белый дом при Дональде Трампе становится все менее предсказуемым, украинские военные, по всей видимости, рассматривают планы действий на случай прекращения помощи со стороны США», — говорится в сообщении.

На вопрос Sky News о том, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если президент Трамп прекратит поддержку, главком ВСУ Александр Сырский ответил: «Мы очень благодарны нашим американским партнерам и всем нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении всей этой войны оружием и техникой».

Сырский также заявил, что Украина не намерена отдавать территорию.

«Конечно, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит-сдать нашу землю? Именно для этого мы боремся; поэтому мы не отдаем нашу территорию», — считает он.

По его мнению, справедливый мир для Украины означает мир без предварительных условий, без отказа от территории и остановку вдоль текущей линии соприкосновения.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.

