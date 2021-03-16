В России младенческая смертность достигла исторического минимума

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о рекордно низких показателях младенческой смерти. Его слова приводит ТАСС.

«Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле», — сказал он на заседании Госдумы по охране здоровья.

Глава ведомства отметил, что этот показатель ниже на 8,5% ожидаемого.

Ранее в Минздраве сообщали, что подъем смертности детей в России удалось предотвратить, несмотря на пандемию коронавируса.