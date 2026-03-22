В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Пресс-служба предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов.

В воскресенье, 22 марта в Росавиации сообщили, что аэропорт Пскова временно не принимает и не отправляет самолеты. Утром аналогичные ограничения ввели в аэропорту Уфы.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах России обычно вводят в связи с угрозой атаки украинских дронов. По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в аэропортах Москвы из-за опасности атаки БПЛА задержали десятки рейсов.

 
