Военные США отреагировали на сообщения о сбитом истребителе F-15

CENTCOM: Иран не сбил ни одного американского истребителя

Центральное командование ВС США (CENTCOM) на странице в соцсети X отреагировало на сообщения о сбитом иранскими военными американском истребителе F-15.

«Ложь: ходят слухи, что иранский режим недавно сбил американский F-15 над Ираном. Правда: американские войска совершили более 8000 боевых вылетов во время операции «Эпическая ярость». Иран не сбил ни одного американского истребителя», — говорится в публикации.

22 марта гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что иранская армия перехватила истребитель F-15 в районе острова Ормуз в ходе вооруженного конфликта с США и Израилем.

Отмечается, что после этого по самолету был нанесен удар при помощи ракеты «земля-воздух» комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Ирана.

21 марта пресс-служба КСИР рассказала об уничтожении израильского истребителя F-16 в воздушном пространстве иранского государства.

Ранее Иран перешел от обороны к наступлению в конфликте с США и Израилем.