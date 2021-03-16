В РФ зарегистрирована тест-система для выявления «британского штамма» COVID-19

В России зарегистрирована тест-система для выявления некоторых штаммов коронавирусной инфекции, в том числе британского. Об этом сообщил во вторник, 16 марта, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, система была зарегистрирована во вторник. Об этом министр сказал на расширенном заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

До этого Мурашко сообщал, что во время исследований была доказана эффективность российской вакцины «Спутник V» против «британского» штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России выявили южноафриканский штамм COVID-19.