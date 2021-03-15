Инфекционист оценил необходимость введения международных COVID-паспортов

Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил необходимость введения международных паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобный документ повлечет за собой социальное неравенство и обеспечит принудительный контроль за передвижением населения.

«Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям? Это получается нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок», — поделился своей точкой зрения инфекционист.

В конце февраля лидеры Евросоюза договорились о введении электронных сертификатов вакцинации против коронавируса. При этом в ВОЗ высказались против введения «иммунных паспортов» для путешественников.