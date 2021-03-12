В Роспотребнадзоре оценили опасность «британского» штамма COVID для россиян

Россияне, привитые от коронавируса или переболевшие распространенными в стране вариантами патогена, не заразятся «британским» штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС.

По словам Поповой, уже переболевшие россияне не должны заразиться «британским» вариантом из-за наблюдаемой реакции нейтрализации.

«Люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Также происходит по всем остальным штаммам», – добавила глава ведомства.

Попова также отметила, что в настоящее время нет подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидемиологических процессов.

Кроме того, глава Роспотребнадзора призвала к первоочередной вакцинации пожилых от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.