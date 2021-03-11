Приговоренный к колонии экс-глава Удмуртии просит суд освободить его

Приговоренный к 10 годам заключения по делу о взятках бывший глава Удмуртии Александр Соловьев просит суд освободить его от наказания в связи с болезнью. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, передает ТАСС.

«В Завьяловский районный суд поступило ходатайство осужденного Соловьева А. В. об освобождении от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее чиновника приговорили к 10 годам колонии и штрафу в размере в размере 275 млн рублей. Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взяток на общую сумму 139 млн рублей. Позднее его госпитализировали в медицинское учреждение ФСИН России.