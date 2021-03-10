Нацгвардия останется на территории Капитолия еще на 2 месяца

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что глава ведомства Ллойд Остин разрешил прибывание отрядов Нацгвардии на территории Капитолия еще на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нацгвардейцы останутся в столице до 23 мая 2021 года.

Соответствующий запрос был отправлен полицией Капитолия.

Ранее стало известно, что полиция Капитолия США усилила безопасность из-за данных о возможном сговоре.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады. После этого в город были введены отряды Нацгвардии.