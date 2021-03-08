В результате взрывов в Экваториальной Гвинее погибли 30 человек

В результате взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее, произошедших 7 марта, погибли по меньшей мере 30 человек, более 500 получили ранения. Об этом сообщает местный портал AhoraEg.

Отмечается, что в городе Бата в результате взрывов была повреждена или разрушена почти вся жилая застройка.

По словам президента страны Теодора Обиан Нгема Мбасого, это произошло из-за халатности и невежественности военнослужащих и фермеров, которые развели огонь рядом с армейскими складами.