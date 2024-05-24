Reuters сообщил о готовности России зафиксировать текущую линию фронта

Россия готова приступить к мирным переговорам с Украиной, если на них будут зафиксированы текущие линии фронта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на четыре российских источника.

Отмечается, что если Киев и Запад не отреагируют на этот посыл, то Москва продолжит военную операцию.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский представит на конференции по мирному урегулированию в Швейцарии сокращенную более, чем втрое «формулу мира». Предполагается, что она будет состоять из трех пунктов: «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев намерен добиться окончательного принятия своей «формулы мира» на конференции в Швейцарии.

Ранее Бразилия и Китай призвали провести альтернативную конференцию по Украине.