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Reuters сообщил о готовности России зафиксировать текущую линию фронта

Reuters: Россия готова к переговорам, которые зафиксируют текущую линию фронта

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Россия готова приступить к мирным переговорам с Украиной, если на них будут зафиксированы текущие линии фронта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на четыре российских источника.

Отмечается, что если Киев и Запад не отреагируют на этот посыл, то Москва продолжит военную операцию.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский представит на конференции по мирному урегулированию в Швейцарии сокращенную более, чем втрое «формулу мира». Предполагается, что она будет состоять из трех пунктов: «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев намерен добиться окончательного принятия своей «формулы мира» на конференции в Швейцарии.

Ранее Бразилия и Китай призвали провести альтернативную конференцию по Украине.

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