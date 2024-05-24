В летевший из Турции российский самолет ударила молния

Разряд молнии попал в самолет Boeing-777-200 авиакомпании Red Wings, который летел по маршруту Анталья — Новосибирск. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, инцидент случился подним вечером 23 мая. Экипаж доложил, что разряд молнии попал по корпусу самолета, однако на работе оборудования это не сказалось. Работа оборудования в норме. В 23:14 мск борт благополучно сел в аэропорту Новосибирска Толмачево.

До этого самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший в Таджикистан, экстренно сменил курс в небе и сел в Самаре. Airbus A321neo следовал из Санкт-Петербурга в Худжанд. Во время полета стало известно о больном пассажире на борту.

Командир воздушного судна решил совершить посадку на незапланированном аэродроме. Сигналы «Срочность» и «Бедствие» им не объявлялись. Лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Самары. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. По жанным Aviaincident, больного по прибытии в Самару встретили медики.

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